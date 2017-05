Het Verenigd Koninkrijk lijkt alsmaar meer op zichzelf terug te plooien. Het handvol politici met wie ik vroeger redelijk behoorlijke relaties onderhield, geven nu niet thuis. Of ze stemmen toe in een interview, en bellen daarna weer af. Het liefst enkele minuten voor de afspraak: “De BBC wil me spreken”, is nog het (meest begrijpelijke) excuus. Of ze dagen gewoon niet op. Zonder waarschuwing. Ook dat gebeurt.

De VRT is voor Britse politici quantité négligeable. Onbeduidend. Dat begrijp ik. De VRT is een kleine zender in een klein land. Ze hebben in het Verenigd Koninkrijk nog nooit van ons gehoord.