WikiLeaks heeft grote opschudding teweeggebracht in de wereldpolitiek. Plots konden we met z’n allen met rode oortjes de vertrouwelijke mail lezen van diplomaten. We kwamen alles te weten over het dubbelspel van de Pakistaanse overheid, over de oliedollars van de Saoedi’s die terugvloeiden naar Soennitische terreurgroepen, over de kernwapens in ons Kleine Brogel, over de vervelende kantjes van (toen) Sarkozy, Berlusconi of Poetin.

WikiLeaks was als achter de schermen kijken. Een inzicht krijgen in hoe het er in de internationale politiek écht aan toe gaat. WikiLeaks maakte het onzichtbare zichtbaar. Politiek voyeurisme. Het was dé sensatie van 2010.