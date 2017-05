Johan Swinnen schetst het leven in een libertijnse commune op het einde van de jaren 60. In de commune vind je een allegaartje van studenten, communistische militanten, arbeidersmeisjes die worden opgepikt tijdens het uitdelen van de pamfletten, en Brusselse bourgeoiskinderen die er rebelleren tegen hun rijke ouders.

In het boek leeft de commune in de Brusselse Hertogstraat. In werkelijkheid duiken er andere adressen op: er is sprake van een herenhuis in de Belliardstraat 103 of nog in een ander boek "een groot gemeenschapshuis in de Gillonstraat in Sint-Joost-ten-Node, dat een soort vrijplaats werd waar vrienden van vrienden elkaar ontmoetten".

In dat gemeenschapshuis duikt Action pour la Paix et l’Indépendance des Peuples (A.P.I.P) op, een extreemlinkse groepering die model heeft gestaan voor de Commune Ché van Johan Swinnen.