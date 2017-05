Het idee –onder exact dezelfde benaming ‘superministerraad’- werd in het leven geroepen door de regering onder leiding van Guy Verhofstadt. Ook die regering belandde in 2004 in een sukkelstraatje waarbij de coalitiepartners elkaar geen meter terreinwinst meer gunden.

Na de verkiezingen van 2003 stapten vier partijen die ongeveer even groot waren geworden in de regering, de twee liberale en de twee socialistische. Elke bijeenkomst van de regering mondde uit in een gigantisch gevecht om de pikorde in die regering, en leidde tot blokkeringen.

Thematische ministerraden op een exotische locatie – daarmee werd bedoeld ver van de Wetstraat - moesten de oplossing bieden. Des te merkwaardiger omdat premier Verhofstadt er wel een knieval deed. Tot dan had hij de gesloten kasteelconclavencultuur van zijn voorganger Jean-Luc Dehaene verketterd. Plotseling werd de methode een redmiddel voor zijn regering.

Het succes van de formule ligt in het feit dat iedereen die rond de tafel zit, meteen kán uitpakken met een reeks maatregelen. En dat was gisteren, op Hertoginnedal, niet anders.