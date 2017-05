Dat de eerste ‘superministerraad’ gaat over justitie en veiligheid is geen toeval. Samen met identiteit wordt dat het verkiezingsthema. Voor die thema’s is de N-VA marktleider. Al is ook MR erg ‘securitair’, meer dan Open VLD dat geregeld ook verwijst naar de bescherming van de privacy.

In juni en juli volgen er wel nog themaministerraden over economie/werk en over sociale zekerheid/armoedebestrijding. Maar over fiscaliteit is er geen gepland. Tijdens de zomer hoopt premier Michel te landen met de aan elkaar gekoppelde vennootschapsbelasting/meerwaardebelasting op aandelen/hervorming spaarfiscaliteit. Vraag is of de superministerraden tegen dan voldoende vertrouwen zullen hebben opgeleverd.