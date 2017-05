De cijfers, de verschillen: bijna vijf keer rond de 58% voor het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe, de tandem Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger cirkelde gemiddeld rond de 34%. Draai het of keer het hoe je wil, dat is een duidelijk verschil, maar aan de UGent is dat niet genoeg. Het reglement eist een meerderheid van tweederde en dat is een bijzonder hoge eis gebleken. En dat voel je ook als je praat met de professoren, met personeel, met studenten. Dan hoor je termen als “onhaalbaar”, “niet van deze tijd” en “wiskundige waanzin”. Eerder van de week koos de KU Leuven voor een (verrassende en nieuwe rector), één ronde was genoeg, ah ja, een gewone meerderheid is voldoende daar. Zoals meestal elders.

Maar zoals de Gentse Raad van Bestuur-voorzitter Sas Van Rouveroij het zegt: “Die tweederde, dat is een wezenskenmerk van deze universiteit. We zijn de enige universiteit die helemaal gefinancierd wordt door de Vlaamse Gemeenschap, we moeten die samenleving vertegenwoordigen. In al haar geledingen, in al haar diversiteit, in al haar kleuren. Daarom is die tweederde nodig. Het gaat over een groot draagvlak hebben, niet over de koele wiskundige meerderheid”. Een mening, waar je op zijn minst een aantal kwartier kan over discussiëren. Sowieso, die verschillende kleuren aan de universiteit, dat is beperkt, maar daar kan de instelling zelf niet altijd veel aan doen.