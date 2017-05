De 55 jarige Olga Foersova kreeg begin mei een granaatscherf in haar been. Ze was ’s ochtends brood gaan halen toen plots een granaat ontplofte in haar buurt. Na twee dagen in het ziekenhuis besloot ze zelf naar huis te gaan want haar man is invalide na een beroerte. "Wie moet er anders voor hem zorgen?,” zegt ze berustend.

Ze toont met een grote gelatenheid de schade aan hun huis: de serre die stukgeschoten is, een deel van de keuken die werd getroffen, de ramen die stuk zijn en waar houten planken voorstaan. Als de beschietingen te hevig zijn, schuilen ze in hun kelder.

De lentezon, het frisse groen en de mooie tuintjes doen op eerste zicht niet vermoeden dat veel van de mensen hier diepe trauma’s hebben meegemaakt. Als ik met twee oudere dames op een bankje spreek, barst een van hen plots uit in huilen. “Mijn zoon is gestorven toen een raket in onze tuin terecht kwam,” zegt ze snikkend.

Als we in de stad lunchen, in een café met een leuke tuin, zegt de dienster dat een raket een tijdje geleden achter het café is ingeslagen en daar een man heeft gedood. Ze vertelt het alsof het de normaalste zaak in de wereld is.