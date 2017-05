Over wat daarvan de oorzaak is, worden in Duitsland momenteel kranten vol geschreven. Schulz is minder aanwezig in de media, er is ook weinig reden toe de man constant op te voeren: hij heeft momenteel geen enkel mandaat en veel politieke ophef veroorzaken zijn voorstellen ook niet: hij heeft namelijk nog geen programma voorgesteld.

Op zich niet uitzonderlijk in Duitsland: Merkel trok het zo al drie verkiezingen op rij. Met het vage “gemeinsam erfolgreich” – samen succesvol – haalde ze vier jaar geleden net niet de absolute meerderheid in de Bondsdag.

Na de deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein, voorbije zondag, hield de Duitse openbare omroep NDR een poll over de kiesintenties voor de komende parlementsverkiezingen. De conclusie was dat het “Schulz-effekt” niet zozeer tanende is door fouten die Schulz zelf gemaakt zou hebben, maar wel door de persoon Angela Merkel.

Simpelweg alleen al de tevredenheidscijfers verklaren dat: 62 procent van de Duitsers blijkt tevreden te zijn over het werk van Merkel tegenover 48 procent over dat van Schulz. Ter vergelijking: in februari stonden ze beiden op 55. Schulz en Merkel lijken dus communicerende vaten te zijn.