Mijn eerste dag bij DHL. Een week geleden nog maar solliciteerde ik. Online. Voor de vacature: “lader-losser bij DHL met optie vast.”

Vragenlijst invullen, CV opsturen. Tien minuten later al telefoon. De dag nadien naar de jobdag bij DHL Aviation. Tijdens de rondleiding krijgen we met z’n allen te horen dat we later wellicht een vast contract krijgen. Al is het onduidelijk hoelang die interimperiode kan duren.

Dan nog een medisch onderzoek. Drie dagen later mijn eerste werkdag. Uitzonderlijk vroeg beginnen, om 20u. De rest van de week is dat van 22u30 tot 06u30. Ik zet mijn bril op, met ingebouwde verborgen camera. Elke nacht zal ik gedurende één uur mijn gesprekken en acties filmen.