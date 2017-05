Een eerste theorie is dat de X-37B een onbemand ruimtewapen is, of een ruimtetuig waarmee een wapen in de ruimte kan worden gebracht. Er wordt dan gedacht aan bv. het storen of vernietigen van vijandige spionage-, communicatie of positioneringssatellieten. Zoiets als de GPS van het leger, dus.

Een piste waar dan aan gedacht wordt is die van de laserwapens, die directed energy beams gebruiken, waarbij een krachtige laser gericht wordt op een doelwit. Dat die lasers al volop gebruikt worden door militairen hier op aarde is allang geen geheim meer, maar of ze het ook in de ruimte doen daar is veel minder over geweten.

Het ruimtetuig zou ook kunnen gebruikt worden om de eigen satellieten te beschermen.