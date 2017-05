Wat?

De 19 landen van de eurozone hebben een gemeenschappelijke munt, maar elk land voert zijn eigen economisch beleid. Macron wil dat het economisch beleid van de eurolanden meer naar elkaar toe groeit. Hij stelt voor om een apart budget voor de eurozone op te richten: dat moet dienen om investeringen te betalen, of om eurolanden te helpen die plots met hoge werkloosheid geconfronteerd worden.

Voorwaarde is dat alle landen zich houden aan fiscale en sociale minimumregels. Een minister van Economie en Financiën van de eurozone beheert het budget, en legt verantwoording af aan een apart parlement van de eurozone (de europarlementsleden van de landen van de eurozone).

Realistisch?

Het voorstel is zeker niet nieuw. Het staat min of meer in het rapport van de ”vijf presidenten” (Juncker, Tusk, Dijsselbloem, Schulz en Draghi) van 2015. Eerder dit jaar keurde een meerderheid in het Europees Parlement een resolutie goed met het voorstel voor een apart budget van de eurozone.

Het is lang niet zeker of alle lidstaten mee willen stappen in dit plan. Het gaat om een gigantische soevereiniteitsoverdracht: de marges voor een eigen economisch, sociaal en fiscaal beleid worden nog wat kleiner.

En waar moet het geld voor het eurozone-budget vandaan komen? Bij ons is regeringspartij N-VA tegen het voorstel. Ook in Duitsland zijn veel politici sceptisch: eerst moeten Zuid-Europese landen hun economie op orde krijgen, klinkt het. Ook Macron zal eerst moeten bewijzen dat hij de Franse economie kan hervormen. Macron moet er alvast niet op rekenen dat Duitsland nu plots gewonnen is voor de invoering van euro-obligaties.

Via haar woordvoerder liet bondskanselier Merkel weten dat ze op dat gebied niet van standpunt veranderd is: landen moeten zelf geld lenen op de financiële markten, Duitsland is niet van plan om mee garant te staan voor de schulden van Zuid-Europese landen.