Alle flinke linksen stemden eensgezind voor de rechtse Chirac. Met de wasknijper op de neus, uit walging. Maar het moest. Om duidelijk te maken dat dit maar een accident de parcours was, dat een extremist nooit, jamais! de macht zou grijpen in het land van Voltaire. Vader Le Pen haalde 18 procent in die tweede ronde.

2017. Hier en daar is er een wake of een betoging. Maar voorts? Business as usual! Ach ja Le Pen, waarom niet? De jongeren blijven op de schoolbanken zitten. Veel linksen blijven thuis of stemmen blanco. Marine Le Pen haalt allicht 40 procent. Extreemrechts is aanvaard, het FN is een politieke partij als een andere. Frankrijk: weer meer Vichy en minder Voltaire?