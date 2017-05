Met het oog op de verwachte zomerdrukte wilde een vriend in Frankrijk enkele jaren geleden een tijdelijke arbeidskracht aantrekken. Een geschikte kandidate was snel gevonden in zijn dorp.

Pas twee weken en een stapel van bijna twee centimeter papier later was ze ook echt in dienst. “Het is niet alleen moeilijk om in dit land iemand te ontslaan”, zuchtte de bevriende kleine ondernemer. “Zelfs iemand in dienst nemen, is al lastig. Hoe verwachten ze dat er in dit land nog ooit iets beweegt?”

Het tekent de starre en nog steeds zwaar bureaucratische Franse economie. Ook de zichzelf als economisch hervormer aanprijzende Emmanuel Macron kan er zijn tanden op stuk bijten, als hij vanavond als winnaar uit de bus komt. Hij zou de vierde president op rij zijn die grote hervormingen en een flexibeler arbeidsmarkt belooft. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy en François Hollande gingen hem al voor en boekten bitter weinig resultaat.