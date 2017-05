Begrijp me niet verkeerd, je traject is onwaarschijnlijk. Wie had in de zomer van 2014 kunnen voorspellen dat de onbekende minister van toen nu de favoriet van de presidentsverkiezingen zou zijn? Maar de buit is nog niet helemaal binnen. Een meerderheid van de kiezers (55 procent) heeft in de eerste ronde niet voor jou of je tegenstandster gekozen.

Je hebt dus nog veel terrein te veroveren, sociaal en geografisch. Ze noemen je de kandidaat van de rijken en je beste scores haalde je twee weken geleden inderdaad bij de goede verdieners. Alleen het westen en de grote steden zitten al in je broekzak. En toch kan het je bijna niet meer ontglippen, voorspellen de peilingen. Hebben we dan echt alle verrassingen gehad in deze historische en spectaculaire campagne? Hoe het ook uitdraait, na een half jaar temperatuur meten, wens ik de Fransen vooral een portie van je optimisme toe. Ze kunnen het duidelijk gebruiken.