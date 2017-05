Toen Ségolène Royal in 2007 presidentskandidate werd voor de PS ging dat zo’n beetje zoals met Trump bij de Republikeinen. De partij had namelijk andere kandidaten op het oog. DSK bijvoorbeeld, Dominique Strauss Kahn van wie we weten hoe het hem is vergaan.

Ook goed: Laurent Fabius of Jack Lang. In ieder geval een olifant, un éléphant zoals de politieke zwaargewichten in de partij heten.

Maar het werd dus Ségolène Royal. Begonnen als excuustruus bij de voorverkiezingen slaagde ze er in géén tijd in om de hele partijtop bijeen te vegen. Ze haalde het in de voorverkiezingen zonder discussie, zeer tot ongenoegen van de PS en van de voorzitter, nota bene haar eigen man François Hollande. Hoe ze dat deed?