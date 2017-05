Philip heeft de reputatie dat hij soms onbehouwen uitspraken doet die de koningin (of de regering) in verlegenheid brengen. Dat er een belasting geheven zou moeten worden op baby’s. Of tegen een blind meisje vertelde hij de grap van een blinde die zijn geleidehond in het rond slingerde “om eens rond te kunnen kijken”. Toen iemand hem meenam naar de apen op de rots van Gibraltar, zei hij: “Wie is de pers en wie zijn de apen?” Waarna hij nootjes begon te gooien naar de fotografen.

Het is deze combinatie van chagrijn en aristocratic disdain dat het publiek onweerstaanbaar vindt. Maar het maakt hem vaak ook tot doelwit van een bepaald soort pers die een selectieve en schijnheilige verontwaardiging hanteert.

In een zeldzaam interview (met BBC-journalist Jeremy Paxman) meende Philip dat de gewijzigde houding van het publiek tegenover de monarchie in de eerste plaats te wijten was aan krantenmagnaat Rupert Murdoch (eigenaar van de schandaalbladen The Sun en wijlen News of the World, maar ook van The Times), en aan de rol van de televisie.

Hij vergeleek het met een Indiër die een tijger schiet: “Ik heb een tijger gedood. Dus ben ik even sterk als een tijger.”