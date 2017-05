Vlaams Belang mag niet meer de partij van uitsluitend de drie V's blijven: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen. Vlaams Belang moet voortaan ook andere thema’s bespelen, en de opdracht is eigenlijk hetzelfde als ten tijde van het 70-puntenplan: een ideeënpartij blijven die weegt op de Vlaamse samenleving. Want het risico bestaat dat ook nu geen enkele partij met Vlaams Belang wil besturen.

De vraag is of Tom Van Grieken met dit boek in die opdracht zal slagen. Een greep uit de nieuwe voorstellen: om de band met de natie "Vlaanderen" aan te wakkeren -want dat blijft het vertrekpunt van Vlaams Belang: een onafhankelijk Vlaanderen via een bindend referendum over het einde van België-, wil Vlaams Belang "opnieuw een algemene gemeenschapsdienst van enkele maanden ingevoeren.

Hierbij moet de legerdienst nadrukkelijk gestimuleerd worden." Om het met de woorden van Van Grieken zelf te zeggen: "We zijn een land van mietjes". En een legerdienst kan dat fenomeen uit de wereld helpen.