Kan Marine Le Pen dat allemaal zomaar beslissen zodra ze president is? Er wordt wel eens geopperd dat de president van de Franse (Vijfde) Republiek almachtig is. Er bestaat inderdaad zoiets als de "presidentiële praktijk" waarbij de chef van de staat de macht naar zich toetrekt. Maar dat is enkel mogelijk als de meerderheid in het parlement van dezelfde kleur is als de president. In dat geval heeft de president alle vrijheid om zijn of haar programma uit te voeren.

Laat net dat een probleem zijn voor het Front National. Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2012 kon de partij amper twee verkozenen naar de Assemblée in Parijs sturen. De parlementsverkiezingen van komende juni kondigen zich positiever aan: het FN zou zijn députés moeten kunnen verveelvoudigen. Maar een garantie op een absolute meerderheid in het Parlement heeft Marine Le Pen hoegenaamd niet en op brede steun bij de traditionele partijen zal ze ook niet moeten rekenen. De fameuze cohabitation dient zich dan aan: regering en parlement hebben in dat geval een andere meerderheid dan het Elysée. En dan ligt de macht in de handen van de eerste minister.

De kans bestaat dat we op die manier voor het eerst in de geschiedenis van de Vijfde Republiek een president zullen zien die vanaf het begin van zijn mandaat met handen en voeten gebonden zal zijn, voor vrijwel alle beloofde programmapunten. Meer nog: huidig PS-premier Bernard Cazeneuve is grondwettelijk niet eens verplicht om ontslag te nemen in de periode tussen de presidentsverkiezingen en de parlementsverkiezingen. De vernedering voor Le Pen zou haast niet groter kunnen zijn.