Donald Trump, de president, en Donald Trump, de kandidaat. Hij bleef maar campagnemeetings organiseren, maanden na de verkiezingen: in Kentucky, in Florida, in Tennessee, in Pennsylvania. Daar – tussen zijn mensen – voelde hij zich het best in zijn sas. Daar voelde hij weer het gejuich en het applaus.

Intussen bleef hij elke dag de hoofdpunten beheersen: Trump die de telefoon dichtgooide tijdens een gesprek met de Australische premier over immigratie, het buitengooien van de dienstdoende minister van Justitie omdat ze het inreisverbod niet wilde laten naleven, het schandaal rond de Ruslandbanden van zijn veiligheidsadviseur Flynn, de commotie rond het achterhouden van Russische contacten door zijn Justitieminister Jeff Sessions, de aanval op warenhuisketen Nordstrom omdat ze dochter Ivanka’s kledinglijn niet meer wilden verkopen, het beledigen van een zogenaamde rechter.

Het vreemde is: het lijkt allemaal al zo lang geleden, terwijl dat niet zo is. Dit presidentschap gaat aan een rotvaart, omdat er elke dag een nieuw relletje is. En als Trump kritiek krijgt, of weerstand, dan is iedereen het morgen al weer vergeten. Zelf zei hij tegen een reporter van Time Magazine: “Kijk, ik ben de president. En jij niet. Doe iedereen de groeten van me…” Het artikel van Time droeg –veelzeggend - als titel: Is de waarheid dood?