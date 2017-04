Wie in elk geval met argusogen naar Parijs kijkt, is de Europese Unie. Want als de eerste ronde wordt gewonnen door Mélenchon en Le Pen, krijgt Frankrijk sowieso een president die een "frexit" genegen is. Voor Mélenchon is de Europese Unie te liberaal en te asociaal, voor Le Pen staat de EU symbool voor (te) open grenzen en is het de vijand van de nationale soevereiniteit. Als na het Verenigd Koninkrijk ook de tweede economie van het continent - en stichtend lid - de Europese Unie zou verlaten, is het maar zeer de vraag of de EU dat zal overleven.

Maar er is ook hoop voor de pro-Europa-mensen. Topfavoriet Emmanuel Macron voert een pro-Europese koers. Het contrast kon niet groter zijn: toen Marine Le Pen te gast was in het TF1-journaal, eiste ze dat de redactie de Europese vlag verwijderde uit het decor. Een dag later stond Macron trots te zwaaien met diezelfde vlag. In heel Europa steekt het euro-scepticisme de kop op. Met Macron als president van Frankrijk zou het Europese project nieuw leven ingeblazen worden.