Sinds het begin van de paasvakantie, zo’n 3 weken geleden, zijn de protesten tegen de regering van president Maduro en de lamentabele toestand waarin het land zich al jaren bevindt, nauwelijks gestopt. Dat is opmerkelijk, want die paasvakantie of ‘Semana Santa’, zoals ze dat daar noemen, is normaal gezien de periode van het jaar waarin de doorsnee Venezolaan uitgebreid vakantie neemt, politiek lijkt dan ver weg. Maar dit jaar is dat dus anders.

Hele families konden aan de lokroep van de (nog altijd) paradijselijke stranden weerstaan en gingen/gaan massaal de straat op. Dagenlang, met zijn tienduizenden en vooral met hetzelfde gevoel van binnen, ‘estamos hartos’, we zijn het beu! Beu om in de rij te staan voor basisproducten en medicijnen, beu om elke dag te moeten vrezen voor ons leven of dat van onze buurman, beu om met hopen waardeloze bankbiljetten te moeten zeulen, beu om de risee van heel Latijns-Amerika te zijn en vooral beu om elke dag in angst te moeten leven. Basta ya!