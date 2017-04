Het effect was al duidelijk bij het referendum over de Brexit, in Groot-Brittannië. Een jongere generatie Britten was tégen de Brexit gekant, maar is veel minder komen opdagen dan de oudere Britten, die massaal vóór de Brexit hebben gestemd. Om u een idee te geven: bij de kiezers tussen 18 en 24 jaar oud kiest 27% voor de Brexit. Bij de 65+’ers is dat aandeel gestegen tot 60%. Maar van de jongere kiezers daagt maar 36% op; bij de oudere kiezers is dat 83%. Het gevolg is uiteindelijk een nipte meerderheid vóór de Brexit.

Nog een voorbeeld: 70% van de Fransen die hebben deelgenomen aan de voorverkiezingen voor de rechtse kandidaten in november 2016, waren ouder dan 50 jaar. 44% onder hen was ouder dan 65 jaar, en 52% was gepensioneerd. In zijn boek ‘Plus rien a faire, plus rien a foutre’ komt Brice Tavernier tot de conclusie dat die kiezer geen vernieuwing wil, maar ‘zekerheid, veiligheid, orde, ervaring, economisch herstel en wijsheid.’