Wat hoopt An Baccaert voor de Mexicanen?

Het gezegde is wereldberoemd in Latijns-Amerika en doet me denken aan Carmen Aristegui (foto), want ook zij is niet te stoppen.

Haar onvermoeibare verzet is zelfs het Amerikaanse tijdschrift “Fortune” opgevallen. Volgens Fortune is ze één van 's werelds vijftig belangrijkste leiders, naast o.a. paus Franciscus, Angela Merkel en Justin Trudeau. Al twintig jaar legt de 52-jarige Aristegui politici en zakenlui het vuur aan de schenen. Hun excessen bestrijdt ze met een machtig wapen: de waarheid. In Mexico zijn kritische journalisten aangeschoten wild, maar Aristegui blijft kwaliteitsvolle journalistiek leveren. Haar job als presentatrice van een populaire ochtendshow op de nationale radio raakte ze kwijt. Maar haar onafhankelijke nieuwssite, “Aristegui Noticias”, is inmiddels één van de belangrijkste informatiekanalen in Mexico.