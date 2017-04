Ben Weyts tenslotte slaagt erin tot twee keer toe een akkoord te bereiken in een aartsmoeilijk dossier. Door telkens een bemiddelaar in te schakelen, slaagt Weyts erin de knoop te ontwarren in het dossier van het onverdoofd slachten én in het Oosterweeldossier. Ook hier is er heel wat tegenstand tegen de akkoorden.

Ondanks een politiek akkoord over ‘verdoofd slachten’, haken de joodse én islamitische geloofsgemeenschappen meteen af, en gaan ze niet (meer) akkoord met het voorgestelde compromis. En bij Oosterweel bestaat het gevoel dat alle partijen gewoon het onderhandelen moe zijn, en ten langen leste maar hebben ingestemd met het compromis dat de bemiddelaar op de tafel had gelegd. Het applaus bij de doorbraken in beide dossiers klinkt daarom ook soms dunnetjes. Maar ook hier is het de verdienste van de politicus dat hij –via de methode van overleg en bemiddeling- een oplossing probeert te zoeken voor twee maatschappelijke problemen.