Daarnaast hoop ik ook op rust in de gevangenissen. De gedetineerden hebben een zwaar jaar gehad in 2016, met een lange staking. De rust is daar wat weergekeerd, het aantal gevangenen is ook lager dan het de voorbije jaren geweest is. Maar hier en daar is de storm toch nog niet gaan liggen, onder meer door de verouderde infrastructuur. Hopelijk worden de gevangenen daar niet opnieuw het slachtoffer van. Want niemand heeft er belang bij als ze, na hun straf, als gefrustreerde, woedende mensen weer in de maatschappij belanden.

Dat geldt trouwens nog eens zo hard voor de geradicaliseerde gevangenen in onze cellen. Er worden inspanningen geleverd om hen op andere gedachten te brengen. Maar eigenlijk heeft niemand daar dé wonderformule voor. Hopelijk wordt die wel gevonden, net als een manier om radicalisering preventief tegen te gaan. Ook daar geldt: veel goede wil, veel versnipperde initiatieven, weinig afstemming. Potentieel radicaliserende jongeren van heel dichtbij opvolgen, hen een goede opleiding bezorgen en hen het gevoel geven dat ze een plaats hebben in onze maatschappij, lijken daar belangrijke factoren in. Victor Hugo wist het al: “voor elke school die je opent, kun je een gevangenis sluiten.” Bij Justitie is men zich daar erg van bewust, heb ik al vaak gemerkt. Maar het onderwijs valt uiteraard niet onder het gerecht.