Het valt te hopen dat die viering voor wat zelfvertrouwen heeft gezorgd. Er is heel veel bereikt in vergelijking met 1957. De EU groeide van 6 naar 28 landen. Van die 28 lagen er 60 jaar geleden 11 achter het hoop IJzeren Gordijn, net zoals Oost-Duitsland. Spanje was een dictatuur, Griekenland zou er wat later een worden. In 2017 is de Europese Unie een oase van vrede en welvaart.

Dat zelfvertrouwen heeft de afgelopen jaren een paar keer een serieuze knauw gekregen. Het Verenigd Koninkrijk heeft beslist de club te verlaten, er beginnen binnenkort pijnlijke scheidingsonderhandelingen. Ook in de overblijvende EU-landen wil een deel van de bevolking liever uit de EU stappen. Maar nergens (als we de opiniepeilers mogen geloven tenminste) is er een meerderheid voor zo’n exit. Meer zelfs: na het brexit-referendum, lijken minder mensen voorstander van een exit van hun eigen land uit de EU. Er zijn nu hier en daar zelfs mensen die op straat komen met Europese vlaggen om hun steun aan de EU te betuigen (cfr pulse of europe).

Misschien iets om wat zelfvertrouwen uit te putten. Hopelijk leidt dit dan weer niet tot zelfgenoegzaamheid. Er blijven problemen genoeg om aan te pakken: hoge jeugdwerkloosheid, de vluchtelingenproblematiek, de onstabiele wereld waarin we leven. En in sommige EU-landen zoals Polen en Hongarije worden fundamentele principes waarop de Europese Unie gebouwd is, in vraag gesteld.