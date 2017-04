De grootste Vlaamse partij N-VA heeft al herhaaldelijk laten horen voorstander te zijn van verplichte fusies van kleinere gemeenten. Het geloof is hardnekkig dat die verplichting in het volgende Vlaamse regeerakkoord zal staan. Het zou een “efficiëntieoefening” moeten worden, zoals nu aan het gebeuren is met de “inkanteling” van de OCMW’s in de gemeenten. Dat ineenschuiven gebeurt onder de voogdij van Vlaams N-VA-minister van Binnenlands Bestuur Homans. Vraag is of N-VA sterk genoeg zal staan om de verplichte fusies van de gemeenten erdoor te drukken.

CD&V is geen voorstander van die verplichte fusies. “Het moet vanonder uit groeien”, is bij de partij te horen. De christendemocraten wijzen er ook op dat van de fusies die in de pijplijn zitten, het allemaal gemeenten zijn waar CD&V zwaar doorweegt. Dat betekent dat die partij ervan uit gaat dat de fusie CD&V daar allesbehalve zal verzwakken. Ook hier zal het hemd weer nader dan de rok zijn.

Ook zijn veel plattelandsburgemeesters van kleine gemeenten CD&V’ers. Een reden wellicht voor de Vlaamse christendemocraten om op de rem te staan voor verplichte fusies. Zij mikken veel meer op samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. De partij heeft geen zin om een pak burgemeesters op te offeren. Ongetwijfeld gaan de N-VA’ers ervan uit dat ze in grotere gemeenten meer kans maken op burgemeesterssjerpen. Of de verplichting er uiteindelijk komt, zal afhangen van de politieke krachtsverhoudingen na de parlementsverkiezingen van 2019.