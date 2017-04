Cruciaal is de vraag hoe groot de vrije keuze is in dit referendum

De tegenstanders van een presidentieel systeem vrezen vooral een autoritaire leider die op weg is om van Turkije een dictatuur te maken. Cruciaal is de vraag hoe groot de vrije keuze is in dit referendum? Een volksraadpleging die gehouden wordt in een land dat onder de noodtoestand leeft en waar een tegenstem vaak weggezet wordt als ‘meeheulen met terroristen’ doet bij sommigen vragen en bezorgdheden rijzen over hoe authentiek het resultaat zal zijn. Er blijven verhalen komen van beïnvloeding en intimidatie.

Een andere grote vraag is of er voor het presidentiële systeem zoals het voorligt voldoende zgn. Checks and Balances zijn: controlesystemen via de uitvoerende en de rechterlijke macht. Volgens critici is het rechtssysteem nu al uitgehold en dat de persvrijheid stevig onder druk staat, is al lang duidelijk: in geen enkel land zitten meer journalisten in de cel dan in Turkije. Neen, als journalist schrijf en zeg je niet wat je wil. Turkije is niet de Verenigde Staten, waar een onafhankelijke rechtsspraak de president uitdaagt en onafhankelijke media de president op de korrel nemen, kunnen nemen en mogen nemen.