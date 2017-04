Xiwang, zo luidt het in het Chinees. 希望。Hoop, of hopen. Wat hoop je, wat wens je voor het land of thema dat je professioneel volgt? Het was een beetje een vreemde vraag die ik samen met andere VRT-collega’s kreeg voorgeschoteld. Voor China? Vrede, vooruitgang en veel vrienden, zeker. Dat soort gemeenplaatsen, wat kan ik meer bedenken? Maar bij nader inzien: China heeft nogal wat zaken die beter kunnen, dus valt er misschien toch iets te wensen. Voor de Chinezen tenminste, niet voor de Chinese leiders. Want een adviesrol ligt niet meer goed in deze tijden van dubieuze mandaten en connecties.

Laat me beginnen met wat ik China niet hoef toe te wensen. Nog meer economische groei bijvoorbeeld, die is er de voorbije dertig-vijfendertig jaar al in overvloed geweest. Lange tijd ging het zelfs om double digits, jaarlijkse cijfers van meer dan tien procent. En zelfs met de huidige, veel lagere groei van pakweg 6,5 procent per jaar zitten ze daar in China toch nog erg goed. De Chinezen creativiteit en ondernemingszin toewensen is evenmin nodig, die hebben ze al. Bij ons wordt hun land door velen nog altijd beschouwd als de fabriek van de wereld, maar de Chinese vooruitgang inzake ontwikkeling van eigen producten heeft de voorbije jaren spectaculaire proporties aangenomen. Huawei, de smartphone, is maar een van de krasse voorbeelden.

China veel meer bouwprojecten en infrastructuurwerken toewensen hoeft ook niet echt. Zeker in het oosten en het centrum van het land hebben de Chinezen al zo enorm veel geïnvesteerd in immobiliën, wegen, spoorwegen en luchthavens dat er misschien zelfs even kan worden getemporiseerd. De massale infrastructuurwerken hebben geholpen om de economie te versterken en de wereldwijde financiële crisis het hoofd te bieden, en ze beantwoordden tot op zekere hoogte ook aan de moderniseringsbehoeften. Maar met het aantal leegstaande appartementsgebouwen en – op afgelegen plekken – amper gebruikte autosnelwegen kunnen ze toch nog een tijdje voort.