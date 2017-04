België zou een voortrekkersrol kunnen spelen, want compromissen sluiten dat kunnen we goed.

België zou een voortrekkersrol kunnen spelen, want compromissen sluiten dat kunnen we goed.

De honderden gewapende milities wisselen sneller van naam en wimpel dan voetballers van speelhelft. Dat betekent dat inzetten op grote allesomvattende vredesakkoorden maar weinig kans op slagen heeft omdat niet iedereen mee aan tafel zit, laat staan gebaat is bij zo’n akkoord.

Hopelijk zet de internationale gemeenschap dus maar snel in op kleine lokale akkoorden. Kleine duurzame bestanden die soms één dag rust en vrede brengen in een dorp, of een cluster van dorpen. Zodat burgers even wat herstellingen kunnen uitvoeren en boeren uit de omgeving hun koopwaar kunnen aanbieden.

Kleine lokale militieleiders winnen daarbij, want het verschaft hun eigen lokale achterban wat ademruimte. Niemand verliest. Zo’n bestand kan verlengd en uitgebreid worden. Als het al eens niet lukt is het ook maar een lokale mislukking. Honderden zo’n kleine bestanden kunnen wel het leven van duizenden Syrische burgers draaglijker maken. Gemengde teams van Russische, Iraanse, Japanse, Europese blauwhelmen zouden zo’n akkoorden kunnen faciliteren. België zou misschien zelfs een voortrekkersrol kunnen spelen, want compromissen sluiten dat kunnen we goed. Meteen worden regionale spelers mee in het vredesbad getrokken.