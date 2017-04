Anderzijds is er het ongenoegen ten opzichte van de "kufars", de inflatie van hoofddoekjes en baarden, de groeiende agitatie onder schooljongens en -meisjes, de groeiende aantrekkingskracht van een salafistische interpretatie van islam. Iedereen lijkt de hakken in het zand te zetten. We spelen de zwarte piet graag door naar de overzijde. “Zij” moeten maar welwillend komen aandraven met een oplossing. Of liever nog: oprotten!

We moeten ons vragen stellen wanneer er een jonge Belg omkomt bij een terroristische aanslag in een nachtclub in Istanboel en op sociale media van zijn landgenoten een beschamende necrologie krijgt. 23 jaar was Kerim Akyil die in Houthalen-Helchteren woonde. Hij had de Belgische en Turkse nationaliteit en was oudejaarsnacht 2016 in nachtclub "Reina" gaan vieren, in Istanboel. De foto die van hem in de dagen daarna in de media werden verspreid, tonen een glimlachende jongeman. Verzorgd baardje, strak wit hemdje, gestileerd kapsel. In de herinnering van vrienden en buurtbewoners een goedlachse jongeman, een vriend voor iedereen. Zijn vader reisde op nieuwjaarsdag naar Turkije af om het lichaam van zijn zoon mee te brengen naar België. Naar Limburg. Thuis. Om er te worden begraven.