Geen wonder dat ze vaak huilen. In stilte. Want ze doen hun best. Dat vragen we immers ook aan hen. Doe gewoon uw best. Dan zijn we allang tevreden. Alsof we daarmee weinig vragen. Het kwam door de opnames heen telkens weer terug, als een onheilspellende mantra. Kinderen die heel ernstig zeiden 'Ik moet gewoon iets beter mijn best doen.' Dat terwijl Peter Adriaenssens zucht, en zich vertwijfeld afvraagt of er nu echt nooit iemand naar de noodkreten van jeugdwerkers laat staan van jongeren zelf zal luisteren.

'Moeten we de lat dan alsmaar lager leggen?' vlamt nog iemand op het forum waar ouders elkaar ondertussen met schuldgevoelens overstelpen. Nee. Het is zoals een favoriete monteur van me het altijd zegt. We moeten de lat net héél erg hoog leggen. Zodanig dat we er met z'n allen rustig onderdoor kunnen wandelen. Laat ons misschien met z’n allen wat rust proberen te vinden. Het is een kostbaar goed. En meestal werkt het nog goed op de koop toe. Als we dan toch prestaties willen…