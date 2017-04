Maar misschien nog meer omstreden is de norm dat je zelf geen aanleiding mocht geven tot je voorarrest. Je persoonlijke gedragingen kunnen achteraf tegen je gebruikt worden om geen (of slechts een partiële) vergoeding te geven ook al ga je dus wel vrijuit. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die hun vraag naar vergoeding afgewezen zagen omdat ze tijdens het onderzoek nieuwsgierig bleken te zijn naar de resultaten van een huiszoeking of omdat ze zelf bezwarende verklaringen hebben afgelegd. Dat kan dan inderdaad wel geïnterpreteerd worden als verdacht maar stel u het omgekeerde voor. Als er geen enkel element is dat verdacht is, waarop baseert men zich dan nog om iemand aan te houden?



Maar misschien het meest omstreden in deze kwestie is het hoog aantal mensen dat in voorarrest zit. In principe zou het voorarrest de uitzondering op de regel moeten zijn maar als 27,5 % van de gevangenisbevolking in dat statuut zit, lijkt de verhouding niet helemaal juist. Gebruik en misbruik van de voorhechtenis is een debat apart maar het een heeft wel te maken met het ander.