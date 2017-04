Watteeuw beseft dat je nooit iedereen meekrijgt om dit soort omwentelingen door te voeren en hield de koers strak. Het verkeer moest en zou uit de stad geweerd worden. Op zijn kabinet gaan ze er prat op dat ze met 50 hectare het grootste voetgangersgebied van het land hebben en het doel heiligt min of meer de middelen. Of de nu al overvolle Gentse stadsring al dat extra verkeer zal kunnen slikken? Eigenlijk weet Watteeuw dat ook niet. Maar hij weet wel dat een lange file de ideale manier is om de Gentenaars en omwonenden op de fiets of het openbaar vervoer te jagen. En hij beseft ook dat een lentezonnetje daar beter bij helpt dan een druilerige herfstmaand.

De Gentenaars zullen het allemaal mogen evalueren. Niet vanaf maandag, want die invoering op 3 april is slim gekozen. Tijdens de paasvakantie is het verkeer gehalveerd en zo krijgt iedereen de tijd om zich wat aan te passen. De eerste echte test is op dinsdag 18 april, als de Gentse scholen opnieuw vollopen. Daarna volgt het examen, ergens in september, wanneer de Gentenaar zich mag uitspreken over het plan in een referendum. Maar het eindoordeel, da’s voor de volgende generatie, die zich binnen een paar decennia zelfs niet meer herinnert dat er ooit nog auto’s reden door het Patershol.