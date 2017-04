De nachtrechtbank is stilaan een toeristische attractie. In een wereldstad als New York zijn er duizenden plekken om te zien voor je sterft. Er is Rockefeller Center. The Empire State Building. Central Park. Lady Liberty. Of je loopt op een maandagmiddag – onderweg naar een werkafspraak in The New School for Arts and Journalism in The West Village – plotseling ‘Little’ Steven Van Zandt tegen het lijf.

De man maakt een praatje en gaat vriendelijk mee op de foto. Een blij heldenmomentje. Van Zandt, de topgitarist van de E Street Band, de eeuwige kompaan van Bruce Springsteen en voor mij onsterfelijk in zijn rol van Silvio Dante in The Sopranos.