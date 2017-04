Wat hoopt Frank Deboosere voor ons klimaat?

Maar het schoentje wringt elders. We kunnen het verschil maken. Maar willen we dat wel? De laatste jaren zien we de solidariteit wegsmelten en graaft men zich in in nationaal egoïsme.

Als we de klimaatcrisis willen bedwingen, zullen we meer dan ooit moeten samenwerken. Samenwerken tussen burgers, tussen steden, gemeenschappen, landen, volkeren.

Hoop doet leven. Ik leef op hoop. Niet op een hoop steenkool. Ik leef op koele hoop.