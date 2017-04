Hollywood stop de sequels!

Het toverwoord is "franchise" - als het ware een filmwereld die gecreëerd wordt waarin personages, vaak superhelden, kunnen opduiken in sequel na sequel, en/of in prequels en spin-offs. Zo werd de nieuwe Spider-Man vorig jaar al even geïntroduceerd in de meest recente "Captain America", naast de andere superhelden genaamd Avengers. Kan u nog volgen?

Disney zet de toon. Het entertainment-imperium bestaat nu eigenlijk uit vier filmfabrieken die zulke franchises optimaal uitbuiten. Vooreerst is er Marvel, die produceren al die superhelden-films rond Iron Man, Thor en Captain America. Daarnaast heb je Lucasfilm, de producer van "Star Wars". In december komt "Episode VIII: The Last Jedi" uit en er wordt ook al naarstig gewerkt aan een spin-off rond het populaire personage Han Solo.

Binnen Disney pluizen ze hun eigen catalogus uit en scoren ze nu met remakes van hun tekenfilms: "Alice in Wonderland" en "Cinderella" met echte acteurs, en momenteel "Beauty and the Beast".