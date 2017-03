We willen niet de populistische toer opgaan, maar het wordt moeilijk om de cafépraat (ils nous taillent un costard zeggen de Fransen heel toepasselijk – we worden genaaid) weg te wuiven. Is er iets illegaals gebeurd? In het geval van Moscovici allicht niet – er was op dat ogenblik nog geen wet die zei dat je giften moest aangeven.

In het geval van Fillon misschien, want die wet is er nu wel. Als het alleen die kostuums waren, ach... maar er zijn de laatste weken iets te veel voorbeelden van normvervaging en politieke graaicultuur opgedoken. Kort door de bocht zijn de drie grote presidentskandidaten in aanraking gekomen met het gerecht.