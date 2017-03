“It’s always nice to see you!”, zegt de vriendelijke Carlos van achter de toonbank van Tom’s Restaurant. “I love you too!”, zeg ik hem, terwijl ik een zeldzaam plekje zoek in het drukke restaurant. Carlos is een Mexicaan-Amerikaan en werkt al dertig jaar in de legendarische ontbijtzaak op 782, Washington Avenue, in de buurt van Prospect Park.

Tien minuutjes lopen was het vanochtend in de frisse ochtendkou. Onderweg kwam ik zeker tien dikke Amerikanen tegen, die zich een weg baanden tussen de pakken sneeuw die er nog altijd liggen.

Aan mijn tafeltje moet ik denken aan dat liedje van Suzanne Vega, ‘Tom’s Diner’: “I’m sitting in the morning at the diner on the corner.”