En toch hebben we dat moeten zien te vatten. Dus hebben we alle technieken en middelen meegenomen in onze documentaire: niet alleen in wat we tonen, maar ook hóé we het tonen.

Gebruikt IS drones aan het front? Dan doen wij dat voor onze luchtbeelden ook.

Verspreiden ze cyberpropaganda die zo uit een game zou kunnen komen? Dan gebruiken wij dezelfde beeldtaal.

Af en toe moesten we onszelf eraan herinneren waarom we dat ook alweer deden. Je gaat op zoek naar de thema’s die onze tijd bepalen of, in dit geval, onze tijd verscheuren. Als woede en angst vandaag het publieke debat overheersen, dan is het onze verdomde plicht om ons licht te laten schijnen op de oorzaken daarvan, hoe confronterend ook.