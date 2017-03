De vluchtelingendeal is zowat het enige wapen waarmee Erdogan Europa “pijn” zou kunnen doen. Als hij de deal opblaast, is hij dat wapen meteen kwijt. Wellicht bleef het daardoor tot nu toe vooral bij dreigementen. Bovendien, is te horen in Brussel, weten vluchtelingen die in Turkije verblijven dat oversteken naar Griekenland voor hen eigenlijk een stap achteruit is.

Maandenlang vastzitten in een Grieks vluchtelingenkamp is geen aanlokkelijk vooruitzicht. Zelfs wanneer Turkije de deal zou opblazen, acht men de kans op een vluchtelingenstroom als in 2015 klein.