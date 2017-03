“Het is hier best gezellig, hoor, dat doen we graag”. De gepensioneerden van de ouderenvereniging uit Zoetermeer gaan drie keer per week samen een uurtje bowlen in een recreatiecentrum aan de rand van de stad. Zoetermeer is de Randstad, tien minuten van Den Haag, twintig van Rotterdam.

Tussen een paar worpen door gaat het wel eens over de verkiezingen, over de toestand van het land. Nee, ze hebben het niet slecht, maar of dat zo zal blijven, daar twijfelen ze sterk aan. De zorg in het land is niet wat ze er van verwachten: te duur, te weinig personeel.

Echt financiële zorgen hebben ze ook niet, de meeste hebben goed verdiend tijdens hun "actieve leven", maar die pensioenen zijn toch ook niet wat ze er van verwacht hadden: te weinig indexering, bijvoorbeeld. “En mijnheer, het straatbeeld verandert wel erg snel. Ik vind het soms een beetje eng." En zo gaat het nog wel even door, een erg hoge pet hebben ze niet op van de regering 10 kilometer verderop in Den Haag.

“Slecht, nee hoor, we hebben het niet slecht." Een ontevreden gevoel, maar zonder erg tastbare persoonlijke gronden. Net die dag komt een Nederlands instituut met cijfers op de proppen: Nederlandse ouderen waren nog nooit zo welvarend.