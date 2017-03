De Amerikaanse pers publiceert de jongste weken haast dagelijks verhalen over kleine en grotere ruzies en krachtmetingen tussen het Witte Huis en de één of andere minister.

- Travel ban: Eén van de belangrijkste was de discussie over de travel ban in zijn eerste versie. Minister van binnenlandse veiligheid Kelly, bevoegd voor die materie maar pas op de valreep ingelicht, stelde tot zijn verbijstering vast dat ook de green card-houders (buitenlanders met een permanente verblijfsvergunning voor de VS) onder het inreisverbod zouden vallen.

Het vergde pittige discussies en een taai verzet van zijn kant, maar na twee dagen wist hij de green cards voor het verbod te behoeden.

- Tweestaten-oplossing: Minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, die tot dusver uitblinkt in onzichtbaarheid, moest op reis in het buitenland vernemen dat Trump de twee-staten-oplossing voor Israël en Palestina min of meer voor bekeken houdt.

Trump brak op die manier met een dertig jaar oude diplomatieke beleidslijn. Die ommekeer kwam voornamelijk van adviseurs in het Witte Huis, zoals schoonzoon Jared Kushner en strateeg Stephen Bannon.

Het belette het State Department niet om diezelfde week nog, bij de VN in New York, het standpunt te verkondigen dat de VS ‘vasthouden aan de twee staten-oplossing’.

- Benoemingen: Minister van defensie Mattis vecht nu al wekenlang een robbertje uit met het Witte Huis over wie zijn adjunct (undersecretary) mag worden. De oud-generaal heeft daarvoor zijn oog laten vallen op de diplomate Anne Patterson. Maar voor het Witte Huis is zij de verkeerde keuze, omdat ze als ambassadeur in Egypte te weinig kritisch zou zijn geweest voor de Moslimbroeder-president Mohamed Morsi.

Het is maar één van de vele benoemingen in het regeringsapparaat die nog hangende zijn, omdat het Witte Huis en de betrokken minister het niet eens raken.

- Rusland-connecties: En tenslotte was er zelfs onenigheid tussen president Trump en het ministerie van zijn favoriete minister, Jeff Sessions. Zoals gezegd wou Trump helemaal niet dat die afstand deed van de politieke supervisie over het onderzoek naar de Rusland-connecties.

Dat Sessions toch tot die conclusie kwam, zorgde vrijdag, volgens persartikels, voor een hoog oplopende discussie in het Witte Huis. Trump moet ziedend zijn geweest, omdat het ministerie niet had gedaan wat hij verwachtte – en omdat zijn team in de West Wing dat niet op tijd belet had.