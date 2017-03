Op het eerste zicht lijkt alles in het Palais des Nations in Geneve zijn gewone gang te gaan. Zwarte limousines rijden af en aan en zetten (meestal) mannen in pak af voor de jaarlijkse ‘high level’ bijeenkomst van de Mensenrechtenraad van de VN. Ministers en permanente vertegenwoordigers mogen uitstappen aan de deur van het gebouw, mindere goden moeten even wandelen. Het VN-hoofdkwartier in New York mag dan wel groter zijn dan Geneve, en in Brussel hebben meer landen ambassades, maar ik denk dat nergens ter wereld zoveel internationale bijeenkomsten worden georganiseerd als in Geneve. Zo werd in de stad tot vorige vrijdag opnieuw geprobeerd een oplossing te vinden voor Syrië. Zwitserland is neutraal en dat maakt van Geneve een ideale plaats voor onderhandelingen.

Onder de ogenschijnlijke normaliteit van het diplomatiek protocol schuilt evenwel een grote nervositeit. De diplomaten hier zijn het noorden kwijt sinds Donald Trump president van de VS is geworden. Het wil niet zeggen dat zij allemaal Trump een slechte keuze vinden. Dat soort oordelen laten diplomaten meestal over aan anderen: politici, analisten, journalisten. Ze zijn nerveus omdat ze niet weten waar de nieuwe Amerikaanse administratie naartoe wil. ‘Diplomaten houden niet van instabiliteit en onzekerheid,’ zegt me een doorgewinterde Belgische diplomaat met enkele jaren Geneve op de teller. De vraag ‘Waar is de VS?’ komt geregeld naar boven in de gesprekken in de wandelgangen. Het radarwerk van de internationale diplomatie kan niet goed functioneren als het machtigste land ter wereld passief toekijkt. En dat wordt in Geneve meteen gevoeld. Zo zijn er twijfels over het Amerikaanse engagement voor de VN Mensenrechtenraad. De VS is nu lid, maar in Washington vinden vele Republikeinen dat het orgaan te veel gericht is op veroordelingen van Israël. Het gerucht gaat dat de Amerikanen zich zouden willen terugtrekken, maar niemand weet het zeker. Zelfs de Amerikaanse vertegenwoordiging in Geneve tast in het duister, hoor ik in de wandelgangen. Net zoals in vele Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigingen is de permanente vertegenwoordiger op bevel van Trump moeten vertrekken in januari, en een nieuwe is er nog niet.