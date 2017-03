Met name “Frozen” wordt aanzien als een film waarin één van de hoofdpersonages zich eigenlijk out als lesbienne. In “Let it go”, het Oscarwinnende themalied van “Frozen” dat uitgroeide tot een gigantische wereldhit, zingt prinses Elsa (foto in tekst) namelijk: “No right, no wrong, no rules for me” en ook “Well now they know”. Disney werkt momenteel aan de sequel op “Frozen” en heel wat fans roepen het entertainment-imperium op om Elsa een vriendin te geven in die vervolgfilm: vorig jaar was de hashtag #GiveElsaAGirlfriend wekenlang aan het trenden op Twitter.

In afwachting van die volwaardige revolutie in blockbuster-land zijn de jonge kijkers van “Beauty and the Beast” er haast argeloos getuige van hoe LeFou zijn eigen “lang en gelukkig” krijgt met een man. In de strijd voor volwaardige diversiteit zijn dat misschien maar baby steps, zoals ze dat Amerika zeggen. Maar elke protestmars moet érgens beginnen.