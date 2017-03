Het is 8 uur ’s avonds op 25 februari. Het Waldorf-Astoria Hotel gaat zijn allerlaatste zaterdagnacht in. Toen ik hoorde en las dat het iconische hotel de deuren zou gaan sluiten, wilde ik samen met mijn vrouw nog een laatste keer gaan naar de beroemde bar van het hotel, Harry’s Bar. Je kunt niet in New York wonen en niet een paar keer in het Waldorf-Astoria zijn geweest.

Het werd een verwarrende New Yorkse avond. Mijn vrouw en ik vertrokken te voet naar de metrohalte van Borough Hall in Brooklyn, een kwartiertje lopen. Plots zagen we een man in Henry Street op de grond liggen. Er kwam een beetje bloed uit z’n mond. We vroegen of we konden helpen, of we een ambulance moesten bellen voor hem.

Zijn ene hand zat nog vastgeklemd rond zijn winkelkarretje. Hij sprak onduidelijk, met hevig trillende stem. Een ziekenwagen hoefde niet, zei hij. Even later ondersteunden we hem onder de armen naar zijn vlakbij gelegen huis. Een Amerikaanse Rus en ik hielpen hem veilig thuis. De man was gevallen en was zonder hulp niet overeind geraakt. Hij leed aan Parkinson en was vergeten zijn pillen te nemen.