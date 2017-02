Amerika is reusachtig groot. Het is tegelijk woestijn, prairie, rivier en bergketen. De VS heeft welhaast bijbelse afmetingen. Er is zoveel te zien, zoveel te beschrijven in en over dat land dat gekneld zit tussen twee grote oceanen.

In New York wonen heeft voordelen en nadelen. Het is de wereld op een kluitje: kijk rond in de metro en je ziet Aziaten, Afrikanen, Oost-Europeanen, Italianen, Afro-Amerikanen, latino-Amerikanen, halfbloeden. Alle kleuren en maten. Mooi. Meer dan 180 nationaliteiten die vrij vreedzaam naast mekaar leven.

In mijn buurt, Clinton Hill in Brooklyn, is ongeveer 40 procent zwart. Jong en oud, rijk en arm leven er vrij vreedzaam naast mekaar. New York is tolerant. New York is een toonbeeld van de geglobaliseerde, kosmopolitische wereld. New York is een stad die de moderniteit en de complexiteit van de wereld aanvaardt en zelfs omarmt. Homo, hetero, het maakt hier allemaal niet uit. Trump heeft hier ook de verkiezingen verloren.