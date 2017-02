Veel van de getuigenissen zijn bijzonder zwaar. Christian, een man van 65 vertelt me hoe hij zijn leven lang gewerkt heeft, en trots was toen hij zijn kinderen enkele akkers kon schenken. Regelmatig brachten ze hem en zijn vrouw rijst, kleren en zelfs vlees. 'Ik kon eindelijk wat rustiger leven. Mijn kinderen rendeerden', zoals hij het zelf omschrijft. Maar eind 2014 werden zijn vrouw, zijn vier kinderen en twee schoondochters gedood. Vandaag is hij alleen, en moet hij opnieuw beginnen, met drie kleine weeskinderen om groot te brengen. De jongste is twee, en was drie maanden oud toen ze gevonden werd als enige overlevende naast het lijk van haar moeder. 'Wenen heeft geen zin. Ik moet er zijn voor die drie kleintjes', zegt hij me kranig. 'Maar ik voel dat ik ouder word. De kleinste is ziek, en het vermoeit me dat ze koortsig ligt te huilen.' Wanneer ik het meisje zie, merk ik dat haar longen piepen en ze erg kortademig is. Ik hoop dat ze in deze moeilijk omstandigheden toch de juiste medische hulp kan krijgen. Haar nieuwsgierige blik doet me tranen in de ogen krijgen.