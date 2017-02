Maar het probleem met Zaventem gaat veel verder dan deze regering. Natuurlijk, het legt de constructiefout in het kabinet-Michel bloot, maar nog veel meer legt het de systeemfout in de Belgische staatsstructuur bloot. Het is niet normaal dat één enkel gewest zo de wet kan dicteren, en uit kortzichtige electorale belangen de werkgelegenheid potentieel schade toebrengt.

Een verstandige staatshervorming had moeten uitgaan van het principe van homogene bevoegdheidspakketten en niet, zoals nu, dat één enkele bevoegdheid vaak over verschillende beleidsniveaus versnipperd zit. En voor die bevoegdheden die de grenzen van het gewest overschrijden, had een hiërarchie tussen niveaus behouden moeten blijven, al helemaal voor die momenten zoals nu, dat verschillende coalities regeren op verschillende niveaus. Met partijen die elkaar bovendien naar het leven staan, denk maar aan de recente ruzie tussen Charles Michel en Elio Di Rupo.

Nee, het zijn waarlijk slechte tijden voor de politiek. Na alle heisa over begrotingstekorten en mandaten, dreigen we nu weer in communautair gehakketak te belanden. En met wat minder partijpolitiek en electorale belangen, en wat meer vooruitziendheid had het allemaal vermeden kunnen worden.