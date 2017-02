Alles went. En als het om president Trump en zijn team gaat, wennen we in een rotvaart aan sterke uitspraken en controverses. De krachtmeting van Trump met de pers of de ‘mainstream media’ blijft vooralsnog voornamelijk verbaal, al zijn er al incidentjes gesignaleerd die neigen naar druk en censuur.

Maar zelfs in dat louter verbale register zagen we in enkele weken tijd een onthutsende escalatie. Op dag 2 van zijn presidentschap had Trump het al over zijn ‘running war with the media’. Enkele dagen later noemde zijn strateeg Steve Bannon de media ‘de oppositie’ en raadde hij de pers aan ‘to keep its mouth shut and just listen for a while’.

Tijdens zijn grote persconferentie kloeg Trump over het ‘niveau van oneerlijkheid’ van de media dat ‘out of control’ was.